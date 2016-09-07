Вице-президент ФФУ: «Поговорим о возможном бойкоте ЧМ-2018 по мере приближения мероприятия»

Вице-президент федерации футбола Украины Игорь Кочетов прокомментировал слухи о том, что Украина может бойкотировать чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

«Сборная Украины стартовала в квалификации чемпионата мира по футболу 2018 года, проведя пока только первый матч в своей группе против команды Исландии, и я надеюсь, что наша команда выступит в отборочном цикле успешно. Сегодня нам не хотелось бы затрагивать тему политики. Будем говорить о футболе. Отборочный цикл будет длиться для сборной Украины еще на протяжении полутора лет, поэтому обсуждать что-либо преждевременно.

Давайте разговаривать на эту тему по мере приближения мероприятия. Задача, которую поставил главный тренер национальной команды Андрей Шевченко, — выйти из группы и квалифицироваться на чемпионат мира-2018. О том, что будет дальше, будем говорить потом», – сказал он.