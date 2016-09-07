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  • Вице-президент ФФУ: «Поговорим о возможном бойкоте ЧМ-2018 по мере приближения мероприятия»

Вице-президент ФФУ: «Поговорим о возможном бойкоте ЧМ-2018 по мере приближения мероприятия»

7 сентября 2016, 09:54
14

Вице-президент федерации футбола Украины Игорь Кочетов прокомментировал слухи о том, что Украина может бойкотировать чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

«Сборная Украины стартовала в квалификации чемпионата мира по футболу 2018 года, проведя пока только первый матч в своей группе против команды Исландии, и я надеюсь, что наша команда выступит в отборочном цикле успешно. Сегодня нам не хотелось бы затрагивать тему политики. Будем говорить о футболе. Отборочный цикл будет длиться для сборной Украины еще на протяжении полутора лет, поэтому обсуждать что-либо преждевременно.

Давайте разговаривать на эту тему по мере приближения мероприятия. Задача, которую поставил главный тренер национальной команды Андрей Шевченко, — выйти из группы и квалифицироваться на чемпионат мира-2018. О том, что будет дальше, будем говорить потом», – сказал он.

Источник: Известия
Украина Украина
Комментарии (14)
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alp
1473231483
денег, наверное, нет на национальную сборную, вот и прикручивают политику... с другой стороны, без украины будет лучше.
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Totti11
1473231790
вы из группы выйдите сначала! Потом уже политику свою включайте......
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maxon1256
1473231911
да с такой игрой как в матче с Исландией и байкотировать не придется
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Zenit & MU
1473232333
Им не светит выход из группы, а они уже бойкотировать собрались!!!
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Димон Алма-Ата
1473232619
Это ж надо, они уже сейчас отмазки ищут почему из группы не смогли выйти, прошаренные ребята.
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serzhio1
1473233122
Главное, что бы поляки квалифицировались, надо за евро12 им оказать гостеприимство
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subbotaspartak
1473234891
Пускай власти хохляцкие бойкотируют, саботируют, анонируют, От этого только ихние пацаны деградируют.
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Barsuk52
1473236744
да в рот их ипать
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SandersMax
1473240090
слова петушиного выблядка. будет так, если выйдут из группы то рты закроют, а если нет то о чем речь, конечно байкот. хуесосы
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Каратель помойников
1473244364
иными словами он хотел сказать что пока барин извне не прикажет они будут сидеть засунув языки поглубже в ....
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