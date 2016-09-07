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Защитник Ганы: «В составе сборной России нет кого-то выдающегося»

7 сентября 2016, 01:02
7

Защитник сборной Ганы Джон Бойе подвел итоги товарищеского матча с Россией, в котором его команда потерпела поражение (0:1).

– Много определил пропущенный нами в начале матча гол, который придал уверенности сопернику. Во втором тайме освоились и прибавили, но сравнять счет, к сожалению, не удалось.

– По ходу матча вы дважды спасли свою команду от гола, вынося мяч с линии ворот, так что своей собственной игрой, должно быть, довольны?

– Таков футбол. Иногда получается и выручить.

– Почему сборная Ганы больше часа после финального свистка не покидала раздевалку? У вас было собрание?

– Тренер выступил и сказал, что доволен вторым таймом. Вот только отрицательный результат остается. Что ж, в следующий раз сыграем лучше. Тем более, что нашу задачу в Москве осложняло отсутствие Асамоа Гьяна и Андре Айю.

– Можете выделить кого-то в составе россиян?

– Нет. У них нет кого-то выдающегося. Такие же, как мы, игроки. И команда, равная нам по силам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Гана Россия Бойе Джон
Комментарии (7)
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Dammit
1473202482
Бойе пусть сперва скажет спасибо судье за отсутствие красной у него и последующей дисквалификации. "Убийство" футболистов в товарняках мне непонятно.
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ivan199103
1473223498
Капитан очевидность
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rubinovyi2
1473224701
Америку открыл..
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С-Пб on-line
1473230628
Ты ещё кокошурукивбоки не видел в деле!
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alp
1473231423
единственный верный коммент... а то тут уже кто то заносит чего то там в копилку черчесова
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