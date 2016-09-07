Защитник Ганы: «В составе сборной России нет кого-то выдающегося»

Защитник сборной Ганы Джон Бойе подвел итоги товарищеского матча с Россией, в котором его команда потерпела поражение (0:1).
– Много определил пропущенный нами в начале матча гол, который придал уверенности сопернику. Во втором тайме освоились и прибавили, но сравнять счет, к сожалению, не удалось.
– По ходу матча вы дважды спасли свою команду от гола, вынося мяч с линии ворот, так что своей собственной игрой, должно быть, довольны?
– Таков футбол. Иногда получается и выручить.
– Почему сборная Ганы больше часа после финального свистка не покидала раздевалку? У вас было собрание?
– Тренер выступил и сказал, что доволен вторым таймом. Вот только отрицательный результат остается. Что ж, в следующий раз сыграем лучше. Тем более, что нашу задачу в Москве осложняло отсутствие Асамоа Гьяна и Андре Айю.
– Можете выделить кого-то в составе россиян?
– Нет. У них нет кого-то выдающегося. Такие же, как мы, игроки. И команда, равная нам по силам.