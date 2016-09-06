Писарев: «Молодежная сборная России не смогла реализовать множество моментов в игре с Австрией»

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев отметил, что в поединке отборочного раунда Евро-2017 с Австрией (1:1) его команда имела массу моментов, которые не удалось реализовать. Также наставник подчеркнул, что российские игроки были ближе к победе, чем их соперники.

«Мы создали очень много моментов, но не реализовали их, а соперник единственный свой удар реализовал. Мы были ближе к победе. Был хороший сбор, тяжелый выезд на Фареры, но ребята молодцы, все выдержали и сегодня даже играли с преимуществом.

Есть претензии к отдельным игрокам, но говорить об этом не буду», – сказал Писарев.