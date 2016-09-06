Врба: «У Жирова есть будущее в «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба подчеркнул, что несмотря на расторжение контракта с защитником Александром Жировым, он надеется на продолжение сотрудничества с 25-летним игроком в дальнейшем. По словам наставника, у футболиста есть будущее в махачкалинской команде.

– «Анжи» объявил о прекращении трудовых отношений с защитником Александром Жировым. У игрока не было будущего в клубе?

– У него есть будущее в клубе! Да, сегодня ради получения игровой практики, дефицит которой у него мог возникнуть в «Анжи», мы дали ему возможность выступать за другой клуб. Он уже давно и безусловно перерос уровень молодежного первенства, чтобы компенсировать недостаток игрового времени в турнире дублеров. Поэтому пошли на эту меру, которая вовсе не означает, что мы расстались с ним окончательно. Я как тренер рассчитываю на него в ближайшем будущем.