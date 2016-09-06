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    Мостовой: «Людям в России неинтересно смотреть футбол»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого о том, что Россия – нефутбольная страна.

    «Не согласен с тем, что Россия не является футбольной страной. Мы всегда ею были, у нас богатая футбольная история! Раньше на стадионах вообще кресел не было – одни лавки, а посещаемость все равно была на уровне. Другое дело, что жизнь стала другой и люди сейчас на всем экономят. Что им на футбол ходить? Думаю, что в этом вопросе финансовая сторона является определяющей, а неразрывно с ней идет и то, что у нас нет хорошего футбола. Мы варимся в РФПЛ, говорят, что чемпионат растет, а что-то пока незаметно. Его попросту неинтересно смотреть, за исключением матчей с командами по типу ЦСКА, «Спартака» и «Зенита». Хорошо, что сейчас хоть стадионы есть, потому что картинка играет огромную роль», – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.09.2016 14:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 сентября 2016, 12:40

      Сколько людей столько мнений,вот вчера на матче сборной и то мало людей, а вы хотите чтобы на Анжи или Амкар по 20-30 тыс ходило. Помните как на Анжи ходило при Это*О, а сейчас больно смотреть на Боли и нет сил смотреть на Эбессило.А что каксаемо страны футбольной или нет то раньше господа была другая страна СССР и матчи Спартак ДинамоК или Динамо ТБ-Динамо М или матчи с Араратом на Раздане постоянно собирали по 50 тыс зрителей а сейчас нет той страны и не надо говорить Симоняну или Мостовому то что было когда то и уже никогда не будет и все успехи нашего футбола относятся к тому времени а сейчас был всплеск в 2008г и все

      0
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 6 сентября 2016, 18:55

      Людям в России неинтересно слушать Мостового

      2
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      Рейтинг: +40

      PESHES > qweewqqweewq 6 сентября 2016, 22:36

      ТАК ТОЧНО!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 6 сентября 2016, 18:49

      хотелось бы ,чтобы хозяева команд типа РЖД, Газпрома, и других бюджетных команд объяснили народу почему за такое качество игры игроки получают миллионы евро из кармана налогоплательщика???? 16 команд Премьер лига ,20 команд ФНЛ, и 8 зон вторая лига по 20 команд.........,200 футбольных команд. Нам такой футбол не нужен...(Н.Озеров))))

      -2
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik > никита голоян 6 сентября 2016, 19:19

      В ПФЛ не 8 зон, а 5 и в каждой зоне гораздо меньше 20 команд.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 сентября 2016, 18:37

      Разленился народ в комфорте. Ходить мёзнуть и мокнуть под дождём, да ещё за деньги, на примитивный футбол не охота. К тому же по телеку даже убогая игра смотрится достойнее. Проверено ))) То ли дело хоккей! Праздник!!!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 6 сентября 2016, 18:06

      да кому нужно это топтание в центре поля, да ещё "странные" матчи регулярно проскальзывают.

      -1
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 6 сентября 2016, 17:56

      На хоккей ведь люди в стране ходят. Там миллионеры пытаются играть, биться для болельщиков. Футболисты же ходят какашки пинают, деньги и так получат

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 6 сентября 2016, 16:36

      Неправда - очень интересно смотреть ФУТБОЛ. А то, что существует в России под этим названием - какая клоунада.

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      Рейтинг: +8

      ds325dgg 6 сентября 2016, 16:09

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://u.to/08MyDw

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 6 сентября 2016, 15:55

      Да уж экономить приходится, да и помимо футбола расходы есть.

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