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    Караваев: «Я сам захотел уйти из ЦСКА»

    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев раскрыл подробности своего перехода в пражский клуб из ЦСКА в летнее трансферное окно.

    «В ЦСКА после возвращения из аренды говорили, что будут за мной следить, что на меня рассчитывают. Но прежде всего хочу сказать, что виноват я сам: где-то не показал себя, не проявил так, как было нужно. Я ни о чем не жалею.

    Кто был инициатором трансфера из клуба? Я сам. Хочу сказать ЦСКА спасибо за то, что пошли мне навстречу и отпустили, — мне не хотелось терять и полугода, а хотелось играть. Лучшим вариантом было уйти и прогрессировать. Два года уже был в аренде, сколько можно?», – заявил Караваев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.09.2016 00:29
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 6 сентября 2016, 12:08

      Правильно сделал Караваев, выбрал не скамейку а игру.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 сентября 2016, 09:24

      А может быть и зря?

      0
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