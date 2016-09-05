Гранат и Гуйе приступили к тренировкам в «Ростове»

Новички «Ростова» Владимир Гранат и Папа Гуйе приступили к тренировкам в донской команде, которая начала подготовку к матчу 6-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов», который состоится 9 сентября.

Напомним, оба игрока подписали контракты с ростовским клубом на правах свободного агента.