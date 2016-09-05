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    Гранат и Гуйе приступили к тренировкам в «Ростове»

    Новички «Ростова» Владимир Гранат и Папа Гуйе приступили к тренировкам в донской команде, которая начала подготовку к матчу 6-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов», который состоится 9 сентября.

    Напомним, оба игрока подписали контракты с ростовским клубом на правах свободного агента.

    Источник: Twitter

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    05.09.2016 21:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 сентября 2016, 10:44

      Возрастная оборона. Хотя может за счёт опыта и высокого роста будут очень полезны. А так весело. Один Папа, второй Цезарь, третьего Гранатой фаны кличат. Такая весёлая банда должна пошуметь в Европе. Может ещё Попу купить.

      5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 сентября 2016, 10:32

      Удачи ребятам!!! Вписаться в коллектив надо безболезнено и достойно заменить
      ушедших, хотя Баштуша заменить будет сложно.

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 сентября 2016, 03:12

      Игра с Крыльями это контрольный матч перед Боварией)))

      2
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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский > a-rakhmatov 6 сентября 2016, 06:48

      Но не показательный, ибо уровень и стиль игры абсолютно различные

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