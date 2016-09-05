Гранат и Гуйе приступили к тренировкам в «Ростове»

Возрастная оборона. Хотя может за счёт опыта и высокого роста будут очень полезны. А так весело. Один Папа, второй Цезарь, третьего Гранатой фаны кличат. Такая весёлая банда должна пошуметь в Европе. Может ещё Попу купить.
Новички «Ростова» Владимир Гранат и Папа Гуйе приступили к тренировкам в донской команде, которая начала подготовку к матчу 6-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов», который состоится 9 сентября.
Напомним, оба игрока подписали контракты с ростовским клубом на правах свободного агента.
twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) 5 сентября 2016 г.