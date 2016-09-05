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    Игорь Денисов: «Надеюсь выйти на матч против «Спартака»

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился своими впечатлениями от товарищеского матча против «Арсенала» (0:1).

    – Матч с «Арсеналом» проходил на фоне нагрузок. Они у нас сейчас очень серьезные. Мы набираем физические кондиции, в частности я, потому что пропустил два с половиной месяца. Думаю, еще неделя, и все будет в порядке. А пока очень тяжело.

    – Надеетесь выйти на матч со «Спартаком»?

    – Конечно, но все зависит от главного тренера. Выпустит – буду помогать, чем могу.

    – Является ли для вас принципиальным матч со «Спартаком»?

    – Могу сказать, что это будет интереснейший футбол. Я точно знаю. Смотрел игру «Спартака», команда находится в очень хорошей форме.

    – Вас не удивил такой удачный старт красно-белых в чемпионате?

    – Меня ничего не удивляет. Выводы надо делать в конце чемпионата, а не в начале.

    – Следили ли в межсезонье за «Зенитом» и изменилась ли команда, на ваш взгляд?

    – Не мне судить. Я сейчас играю за «Локомотив».

    – Без Халка и Гарая будете скучать в нашем чемпионате?

    – У «Зенита» очень сильный состав. Там играет практически национальная сборная нашей страны.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    05.09.2016 19:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1191

      ttter 5 сентября 2016, 23:08

      У Локо вариантов немного так что выйдешь по-любому.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 5 сентября 2016, 23:07

      Удачи тебе ! .........

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 5 сентября 2016, 22:49

      Обязательно выдишь на замену в конце матча, но не более.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +23

      Тренер Зенита 5 сентября 2016, 22:15

      Какая ещё сборная? Я как тренер Зенита, который каждый день наблюдает за игроками, с уверенностью говорю, что в Зените играют какие- то немытые неуправляемые типы. Может они и вправду бомжи, а?

      0
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 5 сентября 2016, 20:34

      Вместе с Димой Бариновым неплохо было бы..

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      ElninoO 5 сентября 2016, 20:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Там играет практически национальная сборная нашей страны" - звучит как-то пессимистично.

      -4
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 5 сентября 2016, 20:09

      Гарик! Не подведи!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 5 сентября 2016, 20:01

      и не просто сыграть, а сыграть хорошо....

      -1
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