Коноплянка опроверг факт переговоров с российскими клубами

Хавбек «Шальке» Евгений Коноплянка, перебравшийся в гельзенкирхеский клуб из «Севильи» в период завершившегося летнего трансферного окна, подчеркнул, что не вел никаких переговоров с российскими клубами. Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали об интересе к 26-летнему украинцу со стороны «Зенита» и «Спартака».

«Я бы даже не думал о смене клуба, если бы играл в «Севилье». Но ситуация заставила меня быстро думать, ведь закрывалось трансферное окно. Начал быстро думать и решать, а над предложением «Шальке» долго не думал. Выбрал такой вариант из тех, которые предлагали агенты. Бундеслига – это один из самых интересных чемпионатов.

Интерес из России? Только недавно до меня дошла эта информация, что я веду переговоры с российскими клубами, но это неправда», – сказал Коноплянка.