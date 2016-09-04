Семин: «Локомотив» надолго потерял Тарасова»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о ситуации с травмированными игроками в московской команде. Российский специалист также подтвердил информацию о том, что хавбек железнодорожников Дмитрий Тарасов пропустит длительный отрезок времени из-за травмы.

– В наш тренерский штаб после болезни возвращается Олег Пашинин – проблемы со спиной, заработанные им еще в бытность игроком, на данный момент решены. Как обычно, с тревогой ожидаем возвращения сборников. Тарасова мы уже потеряли и надолго, хотя окончательный диагноз травмы ему поставят в Италии, куда он сейчас отправился. В тяжелых климатических условиях сыграл за сборную Узбекистана Виталий Денисов.

– Получается, что «Локомотив» приобрел динамовца Игоря Денисова вовремя. Против «Спартака» он наверняка отметит дебют в вашей команде?

– Денисов нужен «Локомотиву», но по его участию в игре со «Спартаком» еще не решено. У нас на позиции центрального полузащитника хорошая конкуренция, и на поле выйдет сильнейший игрок на данный момент.

– Как прошло знакомство новичков с командой?

– Оказалось приятным. Мне очень нравится, как Игорь Денисов и Игорь Портнягин тренируются, готовятся к ответственному матчу со «Спартаком». Впрочем, то же самое могу сказать и обо всей команде.

– Вы не упомянули еще Бориса Ротенберга.

– Он пока работает по индивидуальной программе, но в ближайшие дни присоединится к общей группе.