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Семин: «Локомотив» надолго потерял Тарасова»

4 сентября 2016, 18:01
10

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о ситуации с травмированными игроками в московской команде. Российский специалист также подтвердил информацию о том, что хавбек железнодорожников Дмитрий Тарасов пропустит длительный отрезок времени из-за травмы.

– В наш тренерский штаб после болезни возвращается Олег Пашинин – проблемы со спиной, заработанные им еще в бытность игроком, на данный момент решены. Как обычно, с тревогой ожидаем возвращения сборников. Тарасова мы уже потеряли и надолго, хотя окончательный диагноз травмы ему поставят в Италии, куда он сейчас отправился. В тяжелых климатических условиях сыграл за сборную Узбекистана Виталий Денисов.

– Получается, что «Локомотив» приобрел динамовца Игоря Денисова вовремя. Против «Спартака» он наверняка отметит дебют в вашей команде?

– Денисов нужен «Локомотиву», но по его участию в игре со «Спартаком» еще не решено. У нас на позиции центрального полузащитника хорошая конкуренция, и на поле выйдет сильнейший игрок на данный момент.

– Как прошло знакомство новичков с командой?

– Оказалось приятным. Мне очень нравится, как Игорь Денисов и Игорь Портнягин тренируются, готовятся к ответственному матчу со «Спартаком». Впрочем, то же самое могу сказать и обо всей команде.

– Вы не упомянули еще Бориса Ротенберга.

– Он пока работает по индивидуальной программе, но в ближайшие дни присоединится к общей группе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь Тарасов Дмитрий Семин Юрий
Комментарии (10)
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Joko21
1473004158
вот это да. Денисов и вправду вовремя пришел...
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Павел Амурский
1473004957
Очень жаль.
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yorgenbarenz
1473005256
Смородская с работы вылетела,за ней надолго выбыл Тарасов....Не она ли его науськала одеть против Фенербахчи специфическую маечку ?
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джон базелон
1473007148
Как только Таросов женился на Бузовой перестал вообщеиграть в футбол.Одни травмы и тусовки.По физическим данным очень даже не плохой игрок,но Увы.....
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4agaaa
1473011245
Здоровья!
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Финт
1473016839
Ну всё в Дом -2 можно идти до полного восстановления(шутка)
Конечно здоровья.Да Денисова вовремя подписали.
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1bear
1473023298
...здоровья !
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