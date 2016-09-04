Непомнящий: «В ЦСКА меня ждут, но я попросил время обдумать предложение»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о своих планах на будущее.

«Я сейчас, условно говоря, при деле, ничего экстраординарного нет, занят в проекте поиска молодых футболистов, в течение месяца буду заниматься этим. Конечно, есть желание вернуться к тренерской деятельности, но контактов ни с нашими, ни с иностранными клубами не было. В ЦСКА отказался от административной работы по причине того, что хотелось бы еще активно поработать тренером. В ЦСКА меня ждут, это есть, я попросил время обдумать», – сказал специалист.