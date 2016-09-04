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    Франк де Бур разработал составы «Интера» для Серии А и Лиги Европы

    Наставник «Интера» Франк де Бур намерен в этом сезоне играть двумя составами. Специалист составил две команды – одна будет участвовать в чемпионате Италии, а второй состав в основном будет использоваться в матчах Лиги Европы.

    «Интер» для Серии А: Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Мурильо, Ансальди, Жоао Марио, Банега, Кондогбия, Кандрева, Икарди / Габигол, Перишич.
    «Интер» в Лиге Европы: Ханданович, Сантон, Раноккия, Мурильо, Нагатомо, Кандрева, Медель, Брозович, Биабиани, Икарди / Паласио, Эдер.

    Источник: Football Italia

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    04.09.2016 11:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 4 сентября 2016, 14:08

      Как медель может не играть в серии А,по моему мнению он лучший опорник в мире

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 4 сентября 2016, 13:19

      А зачем?

      0
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