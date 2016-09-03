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    Родионов: «Матч «Спартака-2» и «Зенита-2» – настоящее украшение ФНЛ»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов назвал матч 11-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и «Зенитом-2» (4:1) настоящим украшением турнира.

    «Сегодняшняя игра мне очень понравилась. Это настоящее украшение ФНЛ. Большое спасибо зрителям, которые посещают наши матчи. Мы диктовали свои условия, но даже при счете 3:1 «Зенит-2» не сдался. Надо отдать им за это должное, ведь они хорошо показали себя.

    Шикарный подарок на день рождения получился. Спасибо ребятам! Меня порадовал их настрой. Давыдов и Мелкадзе понравились мне сегодня. Хочется, чтобы была стабильность в их игре, чтобы показывали себя так каждый матч», – передает слова Родионова корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2016 18:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 4 сентября 2016, 09:53

      Кутин стучится в основу

      0
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 4 сентября 2016, 09:41

      Песьяков стена!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 3 сентября 2016, 23:08

      так не честно))))
      Радимов тренируется с боксёрами, готовится к встрече с Лозой и ему просто некогда отвлекаться на футбол
      надо все игры Зенита перенести на более позднее время!!!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 сентября 2016, 19:22

      Юнец Спартак классно отодрал Зеньку молодую)))

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