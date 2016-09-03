Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Полоз: «То, что сейчас происходит в сборной России, мне нравится»

Полоз: «То, что сейчас происходит в сборной России, мне нравится»

3 сентября 2016, 17:29
4

Полузащитник «Ростова» и сборной России Дмитрий Полоз сравнил работу в национальной команде под руководством Фабио Капелло и Станислава Черчесова.

– Вы вызывались в российскую сборную при Фабио Капелло, можете сравнить итальянского специалиста с нынешним наставником национальной команды?

– Да, меня вызывали в сборную два года назад и, честно говоря, я уже не особо помню то, что было при Капелло (улыбается). А то, что происходит сейчас, мне нравится. Атмосфера в команде хорошая, тренировки интересные.

– Кто более демократичный тренер – Капелло или Черчесов?

– Не могу сказать (улыбается).

Источник: «Спорт день за днем»
Россия Россия Ростов Полоз Дмитрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
опус 2
1472913689
А когда будет нравиться болелам ?
Ответить
cska-62
1472922174
Вот ещё кого надо обязательно найти и натурализовать для сборной! https://vk.com/im?peers=21049883&sel=178993054&z=video-45960892_169590280%2Fe42149314ae1faf5c4
Ответить
slawianka
1472923787
Нашим футболистам и на Евро все нравилось).
Ответить
товрос
1472972875
лишь бы нравилось никак Новосельцеву а то и в Ростов не вернешся
Ответить
Главные новости
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
4
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
5
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
12
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
6
Все новости
Все новости
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
11:49
2
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
2
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
12
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
10:02
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
09:47
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
6
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
3
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
8
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
01:50
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
01:17
3
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
01:00
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+