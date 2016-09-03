Полоз: «То, что сейчас происходит в сборной России, мне нравится»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Дмитрий Полоз сравнил работу в национальной команде под руководством Фабио Капелло и Станислава Черчесова.

– Вы вызывались в российскую сборную при Фабио Капелло, можете сравнить итальянского специалиста с нынешним наставником национальной команды?

– Да, меня вызывали в сборную два года назад и, честно говоря, я уже не особо помню то, что было при Капелло (улыбается). А то, что происходит сейчас, мне нравится. Атмосфера в команде хорошая, тренировки интересные.

– Кто более демократичный тренер – Капелло или Черчесов?

– Не могу сказать (улыбается).