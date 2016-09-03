Жоаозиньо: «Для получения паспорта РФ пришлось много учиться. Я сдавал русский язык, литературу и историю»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо рассказал о подробностях получения российского гражданства, подчеркнув, что ему пришлось сдавать экзамены по русскому языку, литературе и истории. Отметим, что бразильский хавбек сможет выступать за сборную России.

– Процесс сбора бумаг получился нервозным?

– Нет. Было тяжело лишь получить какие-то документы из-за бюрократии в Бразилии. Иной раз приходилось долго ждать.

– Какие надо было сдать экзамены для получения российского паспорта?

– Русский, историю, литературу. Учиться мне пришлось много. Я все сдал еще шесть-семь месяцев назад, но все равно продолжаю изучать язык, чтобы лучше говорить.

– Какое-то собеседование тоже было?

– Конечно. Меня спрашивали: почему живу в России, насколько мне тут нравится?