Кутепов: «В матче с Ганой сборная России будет играть на победу»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов выразил мнение, что в товарищеском матче против Ганы сборная России будет играть на победу. Напомним, данная встреча пройдет 6 сентября на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:00 по московскому времени.

– Чего хочет видеть от вас в игре Черчесов?

– Он постоянно что-то подсказывает, где-то поправляет. Но детали раскрывать не буду.

– Вам принципиально, по какой схеме выстраивается оборона?

– Абсолютно нет. Что пять защитников, что четыре – как решит тренер.

– Чего нам ждать от матча с Ганой?

– Сборная России будет играть на победу – это точно. Настрой боевой. Главное обойтись без травм.