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    Ловчев: «Маурисио? Вряд ли бы «Спартак» стал брать пустышку»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о переходе защитника «Лацио» Маурисио в «Спартак». Напомним, московский клуб арендовал 27-летнего бразильца на один сезон за 500 тысяч евро с правом последующего выкупа.

    – «Спартак» арендовал Маурисио, расстался с Гранатом, Паршивлюком и Яковлевым. Что это означает?

    – Маурисио я плохо знаю. Посмотрел информацию по нему – жесткий, многовато карточек. Но итальянец Каррера знает его по матчам за «Лацио». Вряд ли бы он стал брать пустышку. А брать кого-то надо было, потому что ушли Гранат с Паршивлюком. В них в «Спартаке» не верят. И, по большому счету, правильно, что не верят. Гранат в «Спартаке» так и не заиграл. Непонятная покупка, которую кроме как наличием российского паспорта у игрока не объяснить.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.09.2016 10:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +307

      shpilman 5 сентября 2016, 09:16

      Вперед СПАРТАК!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 4 сентября 2016, 08:49

      Желаю успехов всем

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 сентября 2016, 13:16

      В Спартаке за последнее время столько пустышек перебывало...

      1
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 3 сентября 2016, 12:50

      Почему то я верю в Маурисио, веть жесткости и правда в обороне Спартака нет, а надо! Что бы такие как Шатов, Дзюба, Коко, Азмун, Портнягин, думали прежде чем идти в обводку! Думаю в игре с Локо он выйдет в основе и будут играть в 3 центральных Боккети Кутепов Маурисио

      0
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM > mopecekca 4 сентября 2016, 07:51

      Штанголизу))) мочите!!! Пусть ваши кривоногие пробьют Артемку, а потом будешь ежиться) а ваш Русско-Бразильский попрыгун в воротах застрелится после игры)))

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 3 сентября 2016, 11:31

      да если будет столько карточек.будет много пропусков игр

      0
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 3 сентября 2016, 11:12

      Посмотрим...

      -2
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      Рейтинг: +17

      cdzpbcn 3 сентября 2016, 11:10

      Так кто же все таки не стал брать пустышку? Если Спартак тут всё очень сомнительно, пример с тем же гранатом здесь приведен. Если Каррера то тут не всё ясно только время покажет каких игроков он берет.

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