Ерохин: «С «Барселоной» в Лиге чемпионов «Ростов» сыграет в следующем году»

Хавбек «Ростова» Александр Ерохин отметил, что желто-синим нет особой разницы, с кем из грандов играть в групповом этапе Лиги чемпионов. По словам футболиста, в любой подобной команде собраны мастера самого высокого уровня. Напомним, что дончане попали в один квартет с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ.

– При жеребьевке получалось так, что «Ростов» попадал либо к мюнхенцам, либо к «Барселоне». Кого хотели вы?

– Там оставалось три варианта, и выбирать уже не приходилось. Любая группа оказалось бы для нас очень сильной. Получилось, что в этом году с «Баварией» сразимся, а потом, надеюсь, с «Барселоной». Хотя нет большой разницы, с кем играть из топ-клубов. Хотя болельщикам, возможно, было бы интереснее посмотреть на Месси. А вот мне с любой командой из числа грандов интересно соперничать – во всех подобных клубах собраны футболисты очень высокого уровня. То, что в прошлом розыгрыше та же «Бавария» не вышла в финал Лиги чемпионов – просто стечение обстоятельств.

– Кто из ее игроков вам больше нравится?

– Трудно выделить кого-то одного. Там у всех качества сумасшедшие. Я бы отметил троих: Левандовски, Рибери и Нойера – лучшего вратаря мира.