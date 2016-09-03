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  • Ерохин: «С «Барселоной» в Лиге чемпионов «Ростов» сыграет в следующем году»

Ерохин: «С «Барселоной» в Лиге чемпионов «Ростов» сыграет в следующем году»

3 сентября 2016, 06:39
7

Хавбек «Ростова» Александр Ерохин отметил, что желто-синим нет особой разницы, с кем из грандов играть в групповом этапе Лиги чемпионов. По словам футболиста, в любой подобной команде собраны мастера самого высокого уровня. Напомним, что дончане попали в один квартет с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ.

– При жеребьевке получалось так, что «Ростов» попадал либо к мюнхенцам, либо к «Барселоне». Кого хотели вы?

– Там оставалось три варианта, и выбирать уже не приходилось. Любая группа оказалось бы для нас очень сильной. Получилось, что в этом году с «Баварией» сразимся, а потом, надеюсь, с «Барселоной». Хотя нет большой разницы, с кем играть из топ-клубов. Хотя болельщикам, возможно, было бы интереснее посмотреть на Месси. А вот мне с любой командой из числа грандов интересно соперничать – во всех подобных клубах собраны футболисты очень высокого уровня. То, что в прошлом розыгрыше та же «Бавария» не вышла в финал Лиги чемпионов – просто стечение обстоятельств.

– Кто из ее игроков вам больше нравится?

– Трудно выделить кого-то одного. Там у всех качества сумасшедшие. Я бы отметил троих: Левандовски, Рибери и Нойера – лучшего вратаря мира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Ростов Барселона Ерохин Александр
Комментарии (7)
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zra78
1472881936
Клоун
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a-rakhmatov
1472884974
Ерохин, слова и мысли материализуются!!!......даст Бог будите играть и с Барселоной, Рубин ведь играл и побеждал их...)))
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Diesel133
1472895079
заголовок не соответствует содержанию новости
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kostyandr
1472896543
Например в конце мая следующего года)))
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gencha19
1472910122
Финал Лестер-Ростов не за горами.
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headdevil
1473034842
Он не сказал в след сезоне, он сказал потом, т.е. в плей-офф)
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