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    Конате: «Я счастлив, что перешел в «Урал»

    Ивуарийский нападающий Мохаммед Конате прокомментировал свой переход в «Урал», который состоялся в последний день трансферного окна.

    «Очень счастлив оказаться в такой команде как «Урал». Буду стараться работать на сто процентов, чтобы помочь своей новой команде. Хочу забивать как можно больше мячей. Буду пытаться сделать это! Свою карьеру я начинал в Кот-Д'Ивуаре, где играл в высшем дивизионе за «Денгеле».

    А затем незадолго до перехода в «Урал» я переехал в одну из команд Молдовы – «Саксан», где пробыл не так много времени, тренировался и играл в товарищеских встречах. Сейчас я чувствую в себе силы, хочу развиваться как игрок и помогать «Уралу». С Жан-Жаком Бугуи раньше не был знаком, вот познакомился с ним уже здесь, в Екатеринбурге. Родные в Россию отпустили легко, да и я сам хочу задержаться здесь подольше», – заявил Конате.

    Источник: ФК «Урал»

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    03.09.2016 01:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +32

      galem72 3 сентября 2016, 06:11

      Ну правильно, чё! ))
      Вылезти из какой-то там молдавской дыры в сам Урал.

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      Рейтинг: +351

      simoron81 3 сентября 2016, 06:03

      не понятный игрок

      2
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