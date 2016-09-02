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    Митрюшкин: «Аленичев не выпустил бы меня даже при счете 100:0»

    Экс-голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин, который сейчас выступает за швейцарский «Сьон», рассказал о причинах, по которым покинул красно-белых.

    «Я о Дмитрии Анатольевиче ни хорошего, ни плохого сказать не могу. Во-первых, потому что при нем не играл. Во-вторых, он ни разу со мной не общался. В-третьих, потому что в моем случае в клубе творилась неразбериха. Было не хорошо и не плохо. Было никак.

    Вот, например, обещают, что я играю домашние матчи ФНЛ в Москве. Но за день до игр звонит тренер вратарей и признается, что не понимает, в составе ли я. Говорил: «Попробуем у Аленичева уточнить». В итоге в последний момент оказывалось, что я не играю. Это ненормально, ты теряешь время из-за того, что нет коммуникации между персоналом и главным тренером. В чемпионате играл Тема Ребров. На кубок – Серега Песьяков. Даже когда мы выигрывали у «Волги» 5:0 после первого тайма, Аленичев все равно меня не выпустил. Думаю, даже если бы 100:0 вели, он обо мне бы и не вспомнил. Тогда я понял: дуться нет смысла, нужно уезжать», – заявил Митрюшкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.09.2016 22:09
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    Комментарии17
    ...
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      Рейтинг: +124

      marshal9 3 сентября 2016, 08:48

      всё правильно сделал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 3 сентября 2016, 08:38

      надеюсь к 2018 станешь №1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      гость shuh 3 сентября 2016, 08:32

      Твой выбор правильный лучше играть чем сидеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 3 сентября 2016, 08:01

      Не факт

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 сентября 2016, 07:45

      ну так прояви себя в новой команде, чего теперь зря говорить не выпускали. Вот в Сьене сядет на банку и тоже будет заговор искать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 3 сентября 2016, 07:16

      Шёл бы тогда в математическую школу а не в футбольную. Играет сильнейший а не по очереди.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Texac777 3 сентября 2016, 07:03

      Потому что ты мешок))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 3 сентября 2016, 06:55

      И где теперь Аленичев? Не у дел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 3 сентября 2016, 02:59

      профукали своего.теперь побираемся у других команд

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 3 сентября 2016, 01:03

      За 4 матча в Сьене 9 голов пропустил, и о чем то еще говорить он будет

      1
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