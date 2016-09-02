Будковский: «Я не держу обиды на Луческу»

Нападающий «Анжи» Филипп Будковский прокомментировал свой переход в махачкалинский клуб. Ранее игрок, выступавший в составе «Зари», подписал контракт до окончания сезона.

— У меня были предложения из Турции, мог остаться и на Украине, однако, посовещавшись, решил попробовать что-то новое, испытать силы в российском чемпионате. Пока я не жалею о своем выборе.

— Российский клуб арендовал вас на один сезон с последующим правом выкупа. Есть ли какие-то нюансы у арендного соглашения?

— Нюансов особых нет, есть лишь аренда на год. Дальше будет видно.

— Помнится, в «Заре» вы не могли играть против команды Луческу по условиям аренды. С неполным составом у «Шахтера», наверное, трудно было отнимать очки?

— Конечно, то, что не играли сильные футболисты, получавшие постоянную практику, не шло на пользу — команда ослабевала. Из-за этого «Шахтеру» было легче. Но таковы были условия соглашения. И не только у меня.

— «Шахтеру» приходится «жить в самолетах», но и «Заря» оказалась в похожей ситуации, играя в Запорожье. Было тяжело?

— Да ничего особенного. На выезды ездили в другие города. Сейчас похожая ситуация в «Анжи», так что мне не привыкать к перелетам. Вообще для профессионального футболиста это обычная ситуация.

— Для украинского игрока реально пробиться в основной состав «Шахтера» или аренда — единственный вариант продолжения карьеры?

— Тогда все сложно было… Вообще решал главный тренер. Другое дело — мало кому удавалось пробиться. Шансы даже отправиться на сборы были минимальны. Зато можно было уйти в аренду, попробовать свои силы в другой команде. Это, пожалуй, был единственный вариант. Особенно для игрока атакующего плана, ведь тренер предпочитал видеть бразильцев в нападении.

— Ни разу с Мирчей Луческу насчет своего будущего не говорили?

— Конкретного разговора у нас не было. Хотя однажды дать шанс мне все же обещали, но до дела так и не дошло… Держу ли я обиду на Луческу? Нет, я нормально отношусь к нему и к той ситуации. Это футбол, нужно просто больше работать, чтобы не вызывать сомнений у тренера.