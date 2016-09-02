Чередник: «Ярмоленко не берут европейские клубы, так как у него проблемы с психикой»

Бывший футболист «Днепра» Алексей Чередник, ныне являющийся скаутом «Шахтера», назвал причину, по которой нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко до сих пор не уехал в Европу.

«Всех добротных игроков европейские клубы раскупили. А Ярмоленко остался на Украине. Почему? Потому что он хороший футболист уровня чемпионата Украины. А для европейских первенств Ярмоленко слабый.

Скауты европейских команд смотрят не только на игровые качества, но и на человеческие, и на поведение игрока на поле. Ярмоленко сам себе создает препятствия на пути в Европу: от нервов бьет ногой в стойку, бьет ногой по рекламному щиту, набрасывается на кого-то с водой.

Видимо, у парня проблемы с психикой. Ярмоленко стоит обратиться к психиатру или полечить нервы. И только тогда можно мечтать о Европе», – цитирует Чередника «Плюс спорт».