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  • Чередник: «Ярмоленко не берут европейские клубы, так как у него проблемы с психикой»

Чередник: «Ярмоленко не берут европейские клубы, так как у него проблемы с психикой»

2 сентября 2016, 14:41
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Бывший футболист «Днепра» Алексей Чередник, ныне являющийся скаутом «Шахтера», назвал причину, по которой нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко до сих пор не уехал в Европу.

«Всех добротных игроков европейские клубы раскупили. А Ярмоленко остался на Украине. Почему? Потому что он хороший футболист уровня чемпионата Украины. А для европейских первенств Ярмоленко слабый.

Скауты европейских команд смотрят не только на игровые качества, но и на человеческие, и на поведение игрока на поле. Ярмоленко сам себе создает препятствия на пути в Европу: от нервов бьет ногой в стойку, бьет ногой по рекламному щиту, набрасывается на кого-то с водой.

Видимо, у парня проблемы с психикой. Ярмоленко стоит обратиться к психиатру или полечить нервы. И только тогда можно мечтать о Европе», – цитирует Чередника «Плюс спорт».

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Динамо К Ярмоленко Андрей
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Barsuk52
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