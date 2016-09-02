Покеттино попросил «Тоттенхэм» продлить контракт с Эриксеном

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино намерен добиться от руководства клуба продления контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном. Агент футболиста до недавнего времени вел безуспешные переговоры со шпорами по подписанию более долгосрочного соглашения. Как предполагается, после вмешательства наставника команды, Эриксен получит от клуба четырехлетний контракт с зарплатой в 70 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне датский футболист провел в чемпионате Англии три матча, в которых результативными действиями не отличился.