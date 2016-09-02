«Локомотив»: «Задача Семина на сезон? Минимум – еврокубки»

Руководство«Локомотива» огласило задачу на нынешний сезон, которая стоит перед новым главным тренером железнодорожников Юрием Семиным.

«Минимум – еврокубки. Такая задача поставлена перед Семиным на сезон. Что касается трансфера Денисова, то решение принимали президент, спортивный директор и главный тренер. Думаю, они профессионалы и все решения по трансферам принимают зряче и обдуманно», – заявил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.