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    «Локомотив»: «Задача Семина на сезон? Минимум – еврокубки»

    Руководство«Локомотива» огласило задачу на нынешний сезон, которая стоит перед новым главным тренером железнодорожников Юрием Семиным.

    «Минимум – еврокубки. Такая задача поставлена перед Семиным на сезон. Что касается трансфера Денисова, то решение принимали президент, спортивный директор и главный тренер. Думаю, они профессионалы и все решения по трансферам принимают зряче и обдуманно», – заявил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

    Источник: ТАСС

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    02.09.2016 10:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +319

      Beim 2 сентября 2016, 14:16

      Ну право на осечку уже почти исчерпано у локомотива. Сложно будет выполнить но выполнимо

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 сентября 2016, 12:37

      Поглядим

      0
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 2 сентября 2016, 11:30

      все получится Юрий Павлович

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 сентября 2016, 11:01

      Не думаю что случится чудо.

      -1
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