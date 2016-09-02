Зинин: «Даже играя на 50% от своих возможностей, Гарай вне конкуренции перед Новосельцевым»

Глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин сравнил новичка «Зенита» Ивана Новосельцева и Эсекиэля Гарая, перешедшего в «Валенсию».

«Зенит» уже которое трансферное окно мучился над решением проблемы лимита. Иван – добротное решение. Более того, он как разрушитель сильнее Нету и надежнее постаревшего Ломбертса, который испытывает регулярные сложности со здоровьем. Сравнивать же Новосельцева с Гараем нельзя. Даже играя на 50 процентов от своих возможностей, аргентинец вне конкуренции, особенно при выходе из обороны – это как раз не самая выдающаяся черта Новосельцева», – заявил Зинин.