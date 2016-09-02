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  • Зинин: «Даже играя на 50% от своих возможностей, Гарай вне конкуренции перед Новосельцевым»

Зинин: «Даже играя на 50% от своих возможностей, Гарай вне конкуренции перед Новосельцевым»

2 сентября 2016, 08:11
27

Глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин сравнил новичка «Зенита» Ивана Новосельцева и Эсекиэля Гарая, перешедшего в «Валенсию».

«Зенит» уже которое трансферное окно мучился над решением проблемы лимита. Иван – добротное решение. Более того, он как разрушитель сильнее Нету и надежнее постаревшего Ломбертса, который испытывает регулярные сложности со здоровьем. Сравнивать же Новосельцева с Гараем нельзя. Даже играя на 50 процентов от своих возможностей, аргентинец вне конкуренции, особенно при выходе из обороны – это как раз не самая выдающаяся черта Новосельцева», – заявил Зинин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Гарай Эсекьель Новосельцев Иван
Комментарии (27)
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Kitoboy_161
1472793784
Больше, чем на 50% возможностей в Зените играть никто и не хочет... Денег и так заплатят!!!
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Totti11
1472794543
Это сейчас лучший российский центральный защит! Ростов готовит под сборные футболистов!
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yorgenbarenz
1472795294
Гарай,Сарай...Ошибался за милую душу.Что,раз такой сильный,не в Челси позвали? Новосельцев растёт и прибавит,набив шишек себе в играх с сильными.
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SandersMax
1472795430
странно почему это Новосельцева с Гараем нельзя сравнивать?!ахаха!!!! может потому что Гарай вывозил всю оборону да еще и в развитии атак помогал. очевидно же все до безобразия
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valencia 45
1472797413
Рлстов потерял еще одного
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Фан666
1472797883
ну Новосельцев ещё может прогрессировать, возраст и развитие карьеры говорят об этом. Там уж видно будет кто да что. А пока Новосельцев единственный перспективный защитник в России. так что хороший выбор Зенита
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Sanches 1204
1472799579
Вот только Гарай не умеет играть на 50%,а наши запросто))Хотя Новосельцев может хорошо прибавить,было бы желание
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REDWHITE_
1472799638
средненький игрочишка, как и весь зенит
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babenko1977
1472801722
зря перешел
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Chernyi Lis
1472802560
Зачем гарая поднимают? он по уровню ни чем не лучше, что у зенита оборона стала при нем непроницаемой?
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