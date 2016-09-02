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    Орлов: «Понимаю переход Новосельцева из «Ростова». Он хочет играть в приличной компании»

    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о переходе защитника Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит».

    – Про Новосельцева многие говорят, что он променял Лигу чемпионов на большой контракт в «Зените»…

    – Знаете, я понимаю Ивана. Из-за чего Бердыев ушел из «Ростова»? Там нестабильная финансовая ситуация. Вы же не будете с этим спорить. Новосельцев хочет играть в приличной компании, чтобы расти дальше. Подчеркну: для футболистов – главный стимул не деньги, а спортивный интерес. Он хочет быть наверху.

    – Но наверное, и финансы важны – в «Зените» Новосельцев наверняка будет зарабатывать в разы больше, чем в «Ростове».

    – Не спорю. Однако, как я уже сказал, на первом месте стоит спортивный принцип. Недавно прочитал в «СЭ» интервью Алексея Миранчука, который заметил, что в «Барселону» он пойдет пешком. А в России таким маяком является как раз «Зенит»! Когда-то им был ЦДКА, киевское «Динамо», московский «Спартак». Теперь вот «Зенит». Так что мотив Новосельцева вполне понятен. Это нормально.

    – Хотите сказать, что перспективы «Ростова» в Лиге чемпионов туманны, а «Зенит» в этом турнире скоро вновь будет играть?

    – Да. «Зенит» все равно будет играть в Лиге чемпионов! А потом посмотрите, какие у Новосельцева партнеры. Не секрет, что Дзюба раскрылся, потому что Халк находился рядом. В этом вся суть. А как «Ростову» теперь удержать своих игроков? Того же Ерохина, который дорос до уровня ведущих клубов страны. А как донскому клубу держать марку по инфраструктуре, зарплатам и так далее? Так что все в этой истории вполне логично, – сказал Орлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2016 00:30
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +183

      baslim10z 3 сентября 2016, 00:24

      Так это орлов скрывается под ником зинит оле ола.

      2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 3 сентября 2016, 00:03

      Орлов клоун редкостный!Зенит был эталоном когда играл в командный футбол во главе с Аршавиным,Погребняком и т.д.Когда стали вливаться огромные деньги в покупки и зарплаты,футбол отошёл на второй план.В Зенит идут за большим контрактом,а вот в Ростове играют с душой и любовью к своей професии.В Спартак Романцева хотели попасть все без исключения,но не ради денег,а потому что игра Спартака радовала миллионы поклонников!

      1
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      Рейтинг: +889

      Krics 2 сентября 2016, 19:27

      Когда -это Дзюба раскрылся в Зените, он хорошо играл в Ростове.
      Что он сможет без Халка, надо посмотреть, цыплят по осени считают.
      Этот сезон покажет.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 сентября 2016, 14:04

      Понесло маразматика... Совсем уже от своего высокомерия ахе..ел... Ушёл бы Витсель и пределом зени стала бы лига европы... Да и сейчас состав у них далеко не топовый...

      1
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      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 2 сентября 2016, 12:32

      Орлов, такой Орлов. не читать не слушать неприятно

      3
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      Рейтинг: +368

      mik1954 2 сентября 2016, 12:11

      Главное, чтобы его уровень соответствовал уровню Зенита

      0
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      Рейтинг: +155

      zenit888 2 сентября 2016, 12:10

      Дзюба раскрылся как раз в Ростове. И Ростов в прошлом сезоне сделал наш .благополучный Зенит. Вот в Ростове как раз и не думали о деньгах, а в нашем любимом Зените только думают о бабках. Зачем нужен Зениту молодой чмошник Кокорин? Собираем всякую шушару, а потом играем в ЛЕ, а не в ЛЧ.

      4
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      Рейтинг: +939

      Riot Zero 2 сентября 2016, 10:51

      Он играл в приличной компании с которой вышел в ЛЧ, а приличная компания Зенита вышла в ЛЕ и где логика у старого маразматика, Новосельцев хочет быть наверху, по твоим словам Гена ЛЕ выше ЛЧ. И опять же деньги не главное со слов Орлова, но он сам себе противоречит говоря, что в Ростове тяжёлая финансовая ситуация. Совсем из ума выжил старый олень, лучше бы уже с внуками нянчиля или на даче к земле привыкал.

      6
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 сентября 2016, 10:17

      У вас много денег газпрома, поэтому так сказать приличная компания, но не пользующаяся авторитетом в стране, потому , что деньги бюджетные и беспредельные. Но когда-то это закончится, тогда посмотрим на мощь зенита.

      2
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 2 сентября 2016, 09:50

      С Ростовом вообще не понятно что будет!

      -1
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