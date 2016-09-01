Орлов: «Абрамович прилетал по поводу Гарая. «Челси» предлагал больше, чем «Валенсия»

Орлов от слова Зенит кончает на месте!Уже тошнит от его комментариев.Его послушать,так Халк,Гарай,Витсель,да и вся команда просто звезды.А по Гараю ещё раз скажу,что игрок он обычный,таких полно.Не будь я прав,давно бы играл в топ клубе!Валенсия сейчас далеко не середняк даже и почему же "звезда" мирового уровня не уехал в серьезный клуб??Да он нахер ни кому не нужен!Халк вообще в Китае!Орлов уеб.сь об стену!
Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о переходе защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая в «Валенсию».
– Роман Абрамович прилетал в Петербург по поводу Гарая. Это было после матча с «Амкаром». «Челси» предлагал больше и самому Гараю, и «Зениту» за его трансфер. Но футболист отказался. Аргентинец хотел быть рядом со своей супругой в Испании. А потом, он не знает ни одного слова по-английски. Это тоже проблема.
– Вам грустно, что Гарай улетел?
– Я благодарен судьбе, что комментировал матчи с участием Гарая и Халка. Они были настоящими украшениями нашего чемпионата. Это люди, близкие к эталону футболистов. Когда у нас такие же исполнители еще появятся? – сказал Орлов.