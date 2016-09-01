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    Орлов: «Абрамович прилетал по поводу Гарая. «Челси» предлагал больше, чем «Валенсия»

    Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о переходе защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая в «Валенсию».

    – Роман Абрамович прилетал в Петербург по поводу Гарая. Это было после матча с «Амкаром». «Челси» предлагал больше и самому Гараю, и «Зениту» за его трансфер. Но футболист отказался. Аргентинец хотел быть рядом со своей супругой в Испании. А потом, он не знает ни одного слова по-английски. Это тоже проблема.

    – Вам грустно, что Гарай улетел?

    – Я благодарен судьбе, что комментировал матчи с участием Гарая и Халка. Они были настоящими украшениями нашего чемпионата. Это люди, близкие к эталону футболистов. Когда у нас такие же исполнители еще появятся? – сказал Орлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2016 22:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 2 сентября 2016, 23:53

      Орлов от слова Зенит кончает на месте!Уже тошнит от его комментариев.Его послушать,так Халк,Гарай,Витсель,да и вся команда просто звезды.А по Гараю ещё раз скажу,что игрок он обычный,таких полно.Не будь я прав,давно бы играл в топ клубе!Валенсия сейчас далеко не середняк даже и почему же "звезда" мирового уровня не уехал в серьезный клуб??Да он нахер ни кому не нужен!Халк вообще в Китае!Орлов уеб.сь об стену!

      0
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      Рейтинг: +176

      gencha19 2 сентября 2016, 17:28

      Сраный комментатор чёт разговорился. На пенсию иди и бзди под одеяло молчком. Где Уткин, где Стогниенко , почему молчат.

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 2 сентября 2016, 08:51

      Да и комментаторов не мешало бы хороших...

      2
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      Рейтинг: +319

      Beim 2 сентября 2016, 08:45

      Когда же у нас будут российские игроки такого уровня как халк и гарай

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 2 сентября 2016, 05:27

      все то он знает)

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 сентября 2016, 00:23

      Жаль, это начало конца

      -1
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 1 сентября 2016, 22:37

      Орлову лавры Нобеля не дают покоя?

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