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  • Селюк: «Динамо» не стало рассчитывать на Ротенберга. И где они сейчас?»

Селюк: «Динамо» не стало рассчитывать на Ротенберга. И где они сейчас?»

1 сентября 2016, 18:48
13

Дмитрий Селюк, агент защитника Бориса Ротенберга, прокомментировал переход своего клиента из «Динамо» в «Локомотив».

– Переход в «Локо» – серьезный шаг вперед в карьере?

– Да. Хороший переход. В принципе и «Динамо» – клуб с большими традициями. Просто сейчас оно оказалось в ФНЛ…

– Юрий Семин назвал Ротенберга везучим футболистом и заметил, что он приносит новым клубам достижения.

– Семин назвал его не только везучим, но и квалифицированным. А вы, журналисты, ухватились сразу только за одно это слово. Вообще новости про Борю всегда вызывают нешуточный интерес у читателей. Все начинают рассуждать и высказывать свои версии, почему он оказался в том клубе или в другом. Многие удивляются: он же из обеспеченной семьи, зачем ему играть в футбол? И никак не могут понять, что он любит футбол больше, чем деньги. Все же просто. А у нас все эти «доброжелатели» начинают говорить всякое.

– Про семью?

– Да. Мол, все зависит от папы. Но вот что я вам скажу. Боря играл при Черчесове, который возглавил сборную. Он выходил на поле при Бердыеве и стал серебряным призером с «Ростовом». Причем Курбан Бекиевич, насколько мне известно, вновь хотел бы видеть его в команде. Теперь Борю позвал в «Локомотив» Семин. Думаю, вам не надо объяснять, какого калибра все эти тренеры. Так что все разговоры про квалификацию Бориса меня смешат. Он везде играл, выходил на поле, не отбывал номер.

У Бориса, кстати, был вариант с серьезным австрийским клубом, выступающим в Лиге чемпионов. Разве там работает его папа?

– «Динамо», значит, в свое время допустило ошибку, отпустив его в аренду в «Ростов»?

– А вот «Динамо» не стало на него рассчитывать. И где сейчас бело-голубые? Скатились в ФНЛ. Я не провожу прямой связи. Но, получается, «Динамо» его где-то недооценило. Что ж, теперь Борис в «Локомотиве». Будет бороться за место в составе железнодорожников.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Ротенберг Борис
Комментарии (13)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1472747300
Если верить Селюку, напрашивается единственный вывод: "Ростову" без Борюсика будет неимоверно тяжело.
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FanatSerj
1472749840
"И где они сейчас?" А вот этот резонный вопрос как раз можно адресовать его Папе, который натворил дел (т.е отмыл бабло) и лихо слился.
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Sanches 1204
1472750558
Ну да,конечно,недоверие Борису это основная причина вылета Динамо..Скромненькие вы наши
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Polilux
1472751618
Да просто будет добивать Локо своей игрой ! Отлично , что сбросили очередного мажора !
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Tiger Altaica
1472752790
Самое досадное что Селюк не прочитано это!))) Но вообще кто татакой этот Борис Ротенберг?))) И уважаемый господин Селюк, Вы серьёзно утверждаете что его в Локо взял сам Сёмин?) Не смешите ни чьи подковы, это все от руководства!))) Думаете народ кто следит более менее за футболом, не понимает всю подоплеку прихода это игрока в Локомотив!)))
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richi
1472755747
Везде на банке сидел, начиная с Шинника. В состав ставили или по блату или от безысходности.
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Joker Loko
1472756001
пристроили парня) говорят братья Локо спонсировать собрались...
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richi
1472756193
Слава Богу, у Ротенберга финское гражданство, а то бы Черчесов его и в сборную взял по указанию свыше.
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Nesterenko
1472768928
Ага, намек понятен. Динамо от него избавилось, и у Динамо деньги кончились? Роман Шишкин сильнее этого миллионера, только если на подмену, не более.
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yorgenbarenz
1472796894
Ротенберг-старательный игрок механического мышления. Уровня низов ФНЛ. Остальное-шальные деньги и блажь.Точка.
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