Селюк: «Динамо» не стало рассчитывать на Ротенберга. И где они сейчас?»

Дмитрий Селюк, агент защитника Бориса Ротенберга, прокомментировал переход своего клиента из «Динамо» в «Локомотив».

– Переход в «Локо» – серьезный шаг вперед в карьере?

– Да. Хороший переход. В принципе и «Динамо» – клуб с большими традициями. Просто сейчас оно оказалось в ФНЛ…

– Юрий Семин назвал Ротенберга везучим футболистом и заметил, что он приносит новым клубам достижения.

– Семин назвал его не только везучим, но и квалифицированным. А вы, журналисты, ухватились сразу только за одно это слово. Вообще новости про Борю всегда вызывают нешуточный интерес у читателей. Все начинают рассуждать и высказывать свои версии, почему он оказался в том клубе или в другом. Многие удивляются: он же из обеспеченной семьи, зачем ему играть в футбол? И никак не могут понять, что он любит футбол больше, чем деньги. Все же просто. А у нас все эти «доброжелатели» начинают говорить всякое.

– Про семью?

– Да. Мол, все зависит от папы. Но вот что я вам скажу. Боря играл при Черчесове, который возглавил сборную. Он выходил на поле при Бердыеве и стал серебряным призером с «Ростовом». Причем Курбан Бекиевич, насколько мне известно, вновь хотел бы видеть его в команде. Теперь Борю позвал в «Локомотив» Семин. Думаю, вам не надо объяснять, какого калибра все эти тренеры. Так что все разговоры про квалификацию Бориса меня смешат. Он везде играл, выходил на поле, не отбывал номер.

У Бориса, кстати, был вариант с серьезным австрийским клубом, выступающим в Лиге чемпионов. Разве там работает его папа?

– «Динамо», значит, в свое время допустило ошибку, отпустив его в аренду в «Ростов»?

– А вот «Динамо» не стало на него рассчитывать. И где сейчас бело-голубые? Скатились в ФНЛ. Я не провожу прямой связи. Но, получается, «Динамо» его где-то недооценило. Что ж, теперь Борис в «Локомотиве». Будет бороться за место в составе железнодорожников.