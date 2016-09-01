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    Портнягин: «Я принял новый вызов и хочу расти»

    Нападающий Игорь Портнягин, перешедший из «Рубина» в «Локомотив», попрощался с казанским клубом.

    «Рубин», спасибо тебе за все! Я был в системе клуба с 2008 года. За это время я прошел путь от дублера до игрока сборной России. Казань останется моим домом, здесь живут мои близкие и родные. Спасибо всем болельщикам, работникам клуба и руководству за теплое отношение. Я принял новый вызов и хочу расти, а для этого иногда надо поменять обстановку, как бы это не было тяжело. Желаю «Рубину» удачи!» – сообщил Портнягин.

    Источник: ФК «Рубин»

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    01.09.2016 17:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 4 сентября 2016, 11:44

      ...разочаровал ты меня Игорь.

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 сентября 2016, 10:04

      Эх Игорек,Игорек..,а что тебе мешало расти в Рубине?
      Хотя,может смена клуба и к лучшему,по любому удачи тебе!

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      Рейтинг: +504

      alex-76 2 сентября 2016, 05:59

      Поживём,увидим...... удачи

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      Рейтинг: +332

      семечкин 1 сентября 2016, 20:26

      играй, Игорь, так, чтобы Сёмину завидовал Луис Энрике!!!

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