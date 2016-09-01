Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе

Футболисты сборной России сегодня проводят тренировку. Отмечается, что на тренировочных занятиях отсутствуют 11 игроков, вышедших в стартовом составе на товарищеский матч с Турцией. Все остальные занимаются в общей группе.

Также сообщается, что к тренировкам приступил полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, который из-за мышечного повреждения был вынужден пропустить встречу в Анталье.

Напомним, что 6 сентября подопечные Станислава Черчесова встретятся на стадионе «Локомотив» с командой Ганы.