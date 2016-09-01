Селюк: «Переход Ротенберга в «Локомотив» – удачная сделка для обоих сторон»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Бориса Ротенберга, прокомментировал переход своего клиента из «Динамо» в «Локомотив».

«Переход Ротенберга в «Локомотива» со всех сторон удачная сделка. Клуб получил футболиста с российским паспортом, к тому же бесплатно. И сам игрок выиграет от этого перехода. Семин был заинтересован в Боре. Но приглашение в «Локомотив» витало и раньше.

Что касается здоровья Ротенберга, то Боря хотел перейти в новый клуб уже полностью восстановившимся. И мы до последнего момента оттягивали переход. Но до бесконечности это делать невозможно. Поэтому дальнейшее восстановление Боря продолжит в «Локомотиве», – сказал Селюк.