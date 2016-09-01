Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк: «Переход Ротенберга в «Локомотив» – удачная сделка для обоих сторон»

Селюк: «Переход Ротенберга в «Локомотив» – удачная сделка для обоих сторон»

1 сентября 2016, 13:24
12

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Бориса Ротенберга, прокомментировал переход своего клиента из «Динамо» в «Локомотив».

«Переход Ротенберга в «Локомотива» со всех сторон удачная сделка. Клуб получил футболиста с российским паспортом, к тому же бесплатно. И сам игрок выиграет от этого перехода. Семин был заинтересован в Боре. Но приглашение в «Локомотив» витало и раньше.

Что касается здоровья Ротенберга, то Боря хотел перейти в новый клуб уже полностью восстановившимся. И мы до последнего момента оттягивали переход. Но до бесконечности это делать невозможно. Поэтому дальнейшее восстановление Боря продолжит в «Локомотиве», – сказал Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дмитрий Александрович
1472725790
Особенно для агента.
Ответить
FanatSerj
1472726146
"к тому же бесплатно" сомневаюсь что бесплатно, скорее всего Локомотиву еще и доплатили и даже не Динамо )))
Особенно смешно, что Денисов из за Борьки посрался с Черчесовым, а теперь они опять вместе в одной команде, удачи Шпалычу, она ему точно понадобиться ))))
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1472727811
Не «обоих», а обеих сторон. И не удачная, а до смешного забавная.
Ответить
TERIA-76
1472729597
А что кроме паспорта никаких плюсов у него нет?
Ответить
red-white fox
1472730720
У Ротенберга финский паспорт, помимо российского и он заигран за Финляндию, поэтому легионер.
Ответить
Сергей Свояк
1472733739
К 30 годам, за всю карьеру 64 матча )) В нескольких клубах вообще по 0 матчей. Переход удачен лишь тем, что с "Локомотива" поимеет агент и отщепнёт главному тренеру. Вот почему "Сёмин заинтересован в Боре"... )
Ответить
Измайловский Кочегар
1472735374
Вот ИМЕННО ПОЭТОМУ Бердыев и требует БОЛЬШОЙ РУЛЬ. Потому что без этого руля начальники даже Палыча считают дерьмом и позволяют себе... сами видите, что позволяют. Слов нет...
Ответить
Polilux
1472752000
Локо жаль ! Печалька !
Ответить
yorgenbarenz
1472797230
Канализацией воняет от этой сделки. Нахваливают никчёмного игрока,как недавно Слуцкера.
Ответить
alexis02lion
1472798965
А в Ростове нормально играл. Так что если найдёт взаимопонимание, то может и удачный трансфер. Да и травма и последующее восстановление многое часто меняют. Вот посмотрим в деле, на поле и тогда будет видно удачный трансфер или нет.
Ответить
Главные новости
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
1
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
2
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
9
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
6
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
3
Все новости
Все новости
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
1
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
9
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
6
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
21
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
7
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+