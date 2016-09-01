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  • Маурисио: «Наслышан о болельщиках «Спартака» и российском чемпионате»

Маурисио: «Наслышан о болельщиках «Спартака» и российском чемпионате»

1 сентября 2016, 13:06
15

Новичок «Спартака» Маурисио поделился впечатлениями от своего перехода в московский клуб. Напомним, что бразилец перешел в стан красно-белых на правах аренды из «Лацио».

«Я хорошо себя чувствую, тренировался на сборах. Последние пять дней я, естественно, не тренировался, но все хорошо, я полон сил и готов к работе. Даже на тренировках и в игре я всегда очень сконцентрирован, всегда стараюсь отдаваться на все 100 процентов. Вне поля я спокойный, нормальный и порядочный человек.

Я сразу принял решение, потому что я наслышан от своих коллег о российском чемпионате, мне понравилось, поэтому я не раздумывал долго. Прежде чем принять решение, я общался с Фернандо, он очень хорошо отзывался о «Спартаке», сказал, что здесь хороший климат для адаптации.

Когда начал играть в футболе, то сразу играл под 33-м номером. Это возраст Христа, я всегда думаю об этом, когда перехожу в новую команду. Я предпочитаю думать о тренировках и игре, нежели разговаривать с кем-либо о моей работе.

Я наслышан о болельщиках «Спартака». Их можно сравнить с бразильскими болельщиками, которые так же тепло относятся к команде. Это очень важно для футбола. Вперед, «Спартак»! – сказал Маурисио.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Маурисио
Комментарии (15)
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iuda
1472724748
моцарт нашептал
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18JG
1472730104
"Я наслышан о болельщиках «Спартака». Их можно сравнить с бразильскими болельщиками, которые так же тепло относятся к команде." Заорал в голос, прочитав это.
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Colonist
1472730756
Все верно! Спартаковцы самые преданные болельщики!
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Диктор
1472731468
Спартаковцы лучшие и это не обсуждаемо.
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MaxSpartakM
1472732504
Когда команда проигрывает, всю ночь думаю об этом, утром рука не тянется к новостям спорта, весь день поникший потому, что твои друзья и колеги знают про любовь к Спартаку, не сомневаюсь все болелы Спартака переживают не меньше!
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Мудакам
1472743096
приятно!
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18JG
1472744361
Радуют чепушки, который пишут о болелах Спама типа они лучшие. Ваши "лучшие" съебывают со стадиона, когда у команды проблемы) Лучшие ебаный в рот)
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dimid
1472744534
посмотрим чё за фрукт
Ответить
андрей андреев
1472755082
33? Господе ИИсусе
Ответить
seawave
1472809199
Кто то лапшу всякую навешал Маурисио...
Ответить
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