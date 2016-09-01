Маурисио: «Наслышан о болельщиках «Спартака» и российском чемпионате»

Новичок «Спартака» Маурисио поделился впечатлениями от своего перехода в московский клуб. Напомним, что бразилец перешел в стан красно-белых на правах аренды из «Лацио».

«Я хорошо себя чувствую, тренировался на сборах. Последние пять дней я, естественно, не тренировался, но все хорошо, я полон сил и готов к работе. Даже на тренировках и в игре я всегда очень сконцентрирован, всегда стараюсь отдаваться на все 100 процентов. Вне поля я спокойный, нормальный и порядочный человек.

Я сразу принял решение, потому что я наслышан от своих коллег о российском чемпионате, мне понравилось, поэтому я не раздумывал долго. Прежде чем принять решение, я общался с Фернандо, он очень хорошо отзывался о «Спартаке», сказал, что здесь хороший климат для адаптации.

Когда начал играть в футболе, то сразу играл под 33-м номером. Это возраст Христа, я всегда думаю об этом, когда перехожу в новую команду. Я предпочитаю думать о тренировках и игре, нежели разговаривать с кем-либо о моей работе.

Я наслышан о болельщиках «Спартака». Их можно сравнить с бразильскими болельщиками, которые так же тепло относятся к команде. Это очень важно для футбола. Вперед, «Спартак»! – сказал Маурисио.