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    Кораблев: «Врба просил двух качественных игроков с российскими паспортами»

    Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев рассказал о том, как в клубе решились на подписание экс-игроков «Спартака» Сергея Паршивлюка и Павла Яковлева.

    «Посмотрите на состав «Анжи», и вы увидите, что игроков с российскими паспортами соответствующему уровню, который ставится перед «Анжи», было не очень много. Павел Врба просил двух качественных игроков с российскими паспортами. Его просьба выполнена, и я думаю, у него будут только положительные эмоции от прихода Паршивлюка и Яковлева», – сказал он.

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    01.09.2016 06:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      Edward52 1 сентября 2016, 09:56

      Правильное решение, тем более, что игроки нормальные

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