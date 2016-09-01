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    Источник: Сделку по Витселю заблокировал Луческу

    Переход полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в «Ювентус» не состоялся по вине главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу.

    Румынский специалист в последний момент заблокировал сделку из-за того, что в клубе не успели подписать игрока на замену Витселю. Источник утверждает, что клуб вел переговоры с полузащитником «Бенфики» Андреасом Самарисом.

    Сам Витсель в ожидании провел 13 часов в офисе «Ювентуса».

    Источник: Football Italia

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    01.09.2016 00:34
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 1 сентября 2016, 11:47

      Ну теперь он бесплатно уйдет летом)) или за полцены зимой) как-будто они кому-то хуже сделали, кроме себя)

      3
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      Рейтинг: +1049

      mig28 1 сентября 2016, 10:03

      Зимой уедет.. Луческу, конечно мог и пораньше решиться, а то как-то некрасиво получилось

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 сентября 2016, 09:54

      Не захочет играть - не будет,
      Зенит про него забудет,
      От нас от всех не убудет,
      Ну хорош горевать, будет.

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 1 сентября 2016, 09:53

      Зато бесплатных конфет в офисе наелся.

      1
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 1 сентября 2016, 09:43

      А чего Витселю переживать. В бабках то он не потерял.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 сентября 2016, 08:47

      можете меня минусовать мне насрать на рейтинг

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 сентября 2016, 08:46

      Не уже ли нельзя было в течении всего трансферного окна не найти замену кудрявому и спокойно все оформить нет надо было тянуть кота за яйца и все просрать И еще говорят Луческу профессионал с большой буквы особенно в трансферных делах по ходу они нашли себя он и митрофанушка отличный дуэт

      3
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      Рейтинг: +368

      mik1954 1 сентября 2016, 08:45

      А будет ли от него теперь польза ?

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > mik1954 1 сентября 2016, 08:55

      От него пользы уже как год нет!

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 сентября 2016, 08:42

      сЦыганил а зря этот конь пользу тебе и твоему табору не принесет только овес зря потратишь НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО!!!

      1
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      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 1 сентября 2016, 08:34

      Беппе возьмет его в январе за 3 млн и ящик вина)))))

      2
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