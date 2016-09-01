Источник: Сделку по Витселю заблокировал Луческу

Переход полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в «Ювентус» не состоялся по вине главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу.

Румынский специалист в последний момент заблокировал сделку из-за того, что в клубе не успели подписать игрока на замену Витселю. Источник утверждает, что клуб вел переговоры с полузащитником «Бенфики» Андреасом Самарисом.

Сам Витсель в ожидании провел 13 часов в офисе «Ювентуса».