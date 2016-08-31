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Шнейдерлин может перейти в «Тоттенхэм»

31 августа 2016, 19:24
3

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлин близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино заинтересован в подписании 26-летнего игрока до завершения текущего трансферного окна.

Француз не рассчитывает на достаточное количество игрового времени после прихода на пост главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью, поэтому с удовольствием рассмотрит вариант с переходом в другую команду.

В минувшем сезоне Шнейдерлин провел 45 поединков, отметившись одним забитым мячом.

Онлайн закрытия трансферного окна

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Шнейдерлен Морган
Комментарии (3)
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ivanthebest
1472666781
Нельзя его отпускать... Добротный игрок.
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Barsuk52
1472740656
он не очень
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dolf666
1472741929
"Француз не рассчитывает на достаточное количество игрового времени после прихода на пост главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью" так выкладывайся, старайся, каждый день. после Евро мог сразу приступить к тренировкам по полной, без отпуска, всё равно на банке сидел
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