Бакка: «Мы провели прекрасную подготовку и начали сезон неплохо»

Нападающий «Милана» Карлос Бакка доволен тем, как сыграла его команда в стартовых матчах сезона. Напомним, что в матче с «Торино» (3:2) колумбиец отметился хет-триком, а в игре с «Наполи» (2:4) он не забивал.

«Мы провели прекрасную подготовку и начали сезон неплохо. Я доволен своей игрой. Я – один из лучших нападающих серии А? Это все результат работы и приобретения опыта. Ответственность будет только возрастать, но я хочу не опускать планку, а продолжать прогрессировать», – отметил футболист.