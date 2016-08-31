«Шальке» объявил о переходе Коноплянки

«Шальке» объявил о трансфере полузащитника «Севильи» Евгения Коноплянки. Игрок перешел в немецкий клуб на правах аренды до 30 июня 2017 года. После этого у «кобальтовых» будет опцион по выкупу контракта украинца.

Официальная сумма не разглашается, но ранее сообщалось о том, что «Шальке» следующим летом придется заплатить за футболиста 14-16 миллионов евро.

Отметим, в прошлом сезоне Коноплянка провел 43 матча за «Севилью» во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач.