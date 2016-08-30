Луческу: «Зенит» должен играть в атакующий комбинационный футбол»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что хочет видеть в исполнении игроков петербуржского клуба атакующий комбинационный футбол.

– Вы ставите «Зениту» атакующий футбол. Против топ-клубов планируете тоже играть первым номером? Или тактика от соперника все же зависит? В прошлом году, например, «Зенит» играл первым номером в чемпионате России, а в Лиге чемпионов побеждал, действуя от обороны.

– Мы должны играть в атакующий комбинационный футбол. Естественно, наша игра не может не зависеть от действий соперника. Если мы столкнемся с командой, которая будет сильнее нас, которая заставит нас в первую очередь обороняться, мы будем это делать. Но я предпочитаю играть в атаку.