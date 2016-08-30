Ерохин: «Все надеются на улучшение качества игры и результатов с приходом Черчесова»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Александр Ерохин в эфире программы «8-16» рассказал о том, чего ждут игроки национальной команды от главного тренера Станислава Черчесова.

«Все надеются на улучшение качества игры и результатов с приходом Черчесова. Думаю, именно в этом направлении сборная и будет работать», – сказал Ерохин.

Кроме того, футболист прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии ЛЧ. Напомним, «Ростов» сыграет против «Баварии», «Атлетико» и ПСВ.

«К жеребьевке отнеслись серьезно – уже не до шуток, нужно не ударить в грязь лицом, хорошо выступить. Говорите, «Бавария» – это космос? Думаю, да. Но ничего невозможного нет».