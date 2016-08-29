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  • Рейнгольд: «Против «Локомотива» вышел не «Краснодар», а пижоны. Так в футбол играть нельзя»

Рейнгольд: «Против «Локомотива» вышел не «Краснодар», а пижоны. Так в футбол играть нельзя»

29 августа 2016, 15:48
4

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что в матче 5-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:2) игроки «Краснодара» действовали пижонски, за что были наказаны поражением.

«Меня удивил «Краснодар» в игре против «Локомотива». Я увидел на поле пижонов, так в футбол играть нельзя! Да, они выступают прилично, у них хороший состав, но играть по настроению – это не дело. «Краснодар» вновь выглядел сегодня абсолютно неубедительно, пижонили, я эти вещи не воспринимаю. Пижонов наказывают, и «Локомотив» их наказал», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Краснодар Рейнгольд Валерий
Комментарии (4)
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SandersMax
1472475332
какие хоть пижоны?! бред
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evgeniykaras
1472475785
Нормальный был матч, смотрел Краснодар красиво играет! Не повезло маленько!
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KalterJax
1472478132
Краснодар играл хорошо) и я буду за них переживать в Лиге Европы) просто в том матче был сильнее Локомотив) и вообще очень сложно играть против команды у которой первый матч с новым тренером, тут просто не знаешь чего ожидать ... плюс дополнительный настрой у игроков ... Рейнгольд ... прежде чем говорить о том или ином матче, посмотри его сначала
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