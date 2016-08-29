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    Кудряшов получил сотрясение мозга в игре с «Тереком»

    Защитник «Ростова» Федор Кудряшов получил легкое сотрясение мозга во время поединка пятого тура РФПЛ против «Терека» (1:2), сообщил врач желто-синих Владимир Хохлов. Перед перерывом игрок был вынужден покинуть поле при помощи носилок.

    «У Кудряшова небольшое сотрясение. Его нужно понаблюдать два-три дня. Думаю, с ним все будет в порядке. Он отправился в расположение сборной России», – сказал Хохлов.

    Напомним, Кудряшов получил вызов в сборную России на товарищеские встречи с Турцией и Ганой.

    Источник: ТАСС

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    29.08.2016 11:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 29 августа 2016, 18:41

      И даже желтую карточку игроку Терека судья не показал!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 29 августа 2016, 14:17

      самое главное вРостове игроков и так мало

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 29 августа 2016, 13:31

      Над Кудряшёвым какое-то проклятье, ну ни как не может в сборную попасть) хотя как по мне, то в сборной нам не хватает хорошего левого защитника бойца) никогда не признавал ходы наших бывших тренеров с Жирковым и Комбаровым

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 29 августа 2016, 11:27

      все норм будет

      3
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