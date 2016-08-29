Спаллетти лишил Де Росси капитанской повязки в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти решил наладить дисциплину в команде, лишив капитанской повязки полузащитника Даниэле Де Росси.

Хавбек был наказан за провальный ответный матч с «Порту» (0:3) в раунде плей-офф Лиги чемпионов, где он получил красную карточку.

«Для Де Росси это стало не слишком приятным моментом, но он понял мое решение. Сначала я сообщил ему лично, а затем о случившемся объявил всей команде. Я считаю, что каждый футболист должен платить за свои ошибки», – подытожил специалист.