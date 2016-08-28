Акинфеев установил личный и клубный рекорд ЦСКА по количеству «сухих» вторых таймов

Все рекорды только против Томей, Уралов и Анжи всяких. В Лиге Чемпионов одни только антирекорды, я не намекаю на то что он плохой вратарь. Я просто говорю о том, что если бы он был супернадежный вратарь, то тогда и в ЛЧ он бы каждый матч спасал как герой. Но этого не происходит, а в РФПЛ он сухой просто случайно, потому что везет.
В матче 5-го тура РФПЛ ЦСКА в гостях сумел взять верх над «Томью», одержав победу с минимальным счетом 1:0. Отметим, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев не пропускает голов во вторых таймах в 12-ти встречах подряд, что является не только личным рекордом вратаря, но и лучшим клубным достижением.
В нынешнем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА в РФПЛ пять матчей, в которых пропустил один гол.