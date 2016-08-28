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    Акинфеев установил личный и клубный рекорд ЦСКА по количеству «сухих» вторых таймов

    В матче 5-го тура РФПЛ ЦСКА в гостях сумел взять верх над «Томью», одержав победу с минимальным счетом 1:0. Отметим, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев не пропускает голов во вторых таймах в 12-ти встречах подряд, что является не только личным рекордом вратаря, но и лучшим клубным достижением.

    В нынешнем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА в РФПЛ пять матчей, в которых пропустил один гол.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    28.08.2016 15:48
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 29 августа 2016, 03:38

      Все рекорды только против Томей, Уралов и Анжи всяких. В Лиге Чемпионов одни только антирекорды, я не намекаю на то что он плохой вратарь. Я просто говорю о том, что если бы он был супернадежный вратарь, то тогда и в ЛЧ он бы каждый матч спасал как герой. Но этого не происходит, а в РФПЛ он сухой просто случайно, потому что везет.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 28 августа 2016, 22:11

      Ниче, скоро лига Чемпионов!

      -1
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 28 августа 2016, 21:07

      Красавец, вот бы в сборной ему Защитники помогали, там бы он тоже добился не малого внимания... Успехов в дальнейшем!!!!

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 28 августа 2016, 20:01

      Странные, гадкие комментарии, а с кем сравнивать....., с Дасаевым, согласен, классный вратарь, но сравнение - достойно ....!

      1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 28 августа 2016, 18:48

      фигня всё это.А вот сейв со штрафного от Томи это было очень круто.

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Kosmotoga 29 августа 2016, 03:40

      Ага, вот только когда англичане били болеее простой штрафной, где мяч было видно, он сместился влево и пропустил. А тут он ОПЯТЬ сместился (на этот раз вправо) но отбил.

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > Nesterenko 30 августа 2016, 07:10

      ну ёпт всякое бывает.Рыжиков и Лодыгин с центра поля пропускали.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 августа 2016, 18:45

      Пускай не забудет сказать спасибо судьям, без них Игорян бы показал свой истинный класс... Да, скоро старт ЛЧ и там нет заряженных судей и вот там у Игоряна уже совсем другой незыблемый рекорд...

      -1
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      Рейтинг: +7776

      BarStep 28 августа 2016, 18:42

      РФПЛ - это конечно здорово, а со статистикой на международном уровне (в т.ч. сборной) как у Игоречка? Правильный ответ... А то рекорды, рекорды...

      -2
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      Рейтинг: +148

      grafff 28 августа 2016, 18:42

      нужно посмотреть, может он 50 игр не пропускает на 1ой минуте, или 100 матчей на 49!!!!!

      1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 28 августа 2016, 18:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рекорд Гиннеса, молодец Игорочек.

      -5
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 28 августа 2016, 18:05

      Достижение как раз для "Книги рекордов...
      Гинера".

      4
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