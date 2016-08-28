Акинфеев установил личный и клубный рекорд ЦСКА по количеству «сухих» вторых таймов

В матче 5-го тура РФПЛ ЦСКА в гостях сумел взять верх над «Томью», одержав победу с минимальным счетом 1:0. Отметим, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев не пропускает голов во вторых таймах в 12-ти встречах подряд, что является не только личным рекордом вратаря, но и лучшим клубным достижением.

В нынешнем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА в РФПЛ пять матчей, в которых пропустил один гол.