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    Будковский: «Анжи» надеется на положительный результат в матче против «Спартака»

    Нападающий «Анжи» Филипп Будковский выразил мнение, что махачкалинский клуб рассчитывает на положительный исход матча 5-го тура РФПЛ против «Спартака».

    – С каким настроением «Анжи» подходит к матчу со «Спартаком»?

    – Настроение хорошее. Команда хорошо провела предыдущий матч, так что атмосфера в коллективе позитивная. Готовились к красно-белым, разобрали их действия. Надеюсь, будет положительный для нас результат. У «Спартака» сменился тренер, что, наверное, сказалось на настрое ребят. Надо учитывать этот момент, ведь команда соперника набирает ход, выигрывает. Постараемся навязать москвичам борьбу.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.08.2016 14:38
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -25

      Топс 28 августа 2016, 15:21

      Удачи неудачникам

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 28 августа 2016, 15:21

      Спартак разорвет вас 0-4 Вперед наш Спартак Москва!!!

      1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > АлёшкА91 28 августа 2016, 15:57

      И я не против такого результата. Вот только есть одно НО: там не поле на стадионе, а огород. Дай Боже 1 закатить.

      -1
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      Рейтинг: +332

      семечкин > Apocalypse 28 августа 2016, 16:15

      дык, пусть Карера объяснит игрокам, что мячь- белый, а арбузы полосатые и ДЕЛО В ШЛЯПЕ))))

      0
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      Рейтинг: +7

      сканер > АлёшкА91 28 августа 2016, 17:43

      вам тогда игру слили за поражение в Москве,не забывавй)).на этот раз всё будет по-серьёзному!победы Анжи!

      -1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 28 августа 2016, 15:19

      Всё правильно,теперь это настроение отобразить на табло,нам нельзя терять очки в домашних матчах и так уже потеряли

      0
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      Рейтинг: +1298

      Taps 28 августа 2016, 15:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гноби этот гнилой "спартак".

      -8
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      ...
      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > Taps 28 августа 2016, 15:21

      Вынь уй из-за рта

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 августа 2016, 14:53

      Ну ну-надежда умирает последней.

      0
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      Рейтинг: +3928

      Kollljan 28 августа 2016, 14:41

      На это надеются еще много кто.

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