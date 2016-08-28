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Бокий: «Зенит» подкупал судей? Думаю, Хагена развели»

28 августа 2016, 11:42
28

Бывший спортивный директор «Зенита» Александр Бокий считает, что над бывшим игроком питерского клуба Эриком Хагеном в клубе подшутили, когда взяли у него деньги якобы для подкупа судей. Ранее футболист заявил, что сдавал деньги в «Зените», чтобы договориться с арбитрами о лояльном отношении к команде в одном из матчей национального первенства.

«Честно, я думаю, что это был прикол, развод. Парни могли пошутить и сказать: «Эрик, сдавай деньги, судей будем брать», а сами на это ужинали. Хаген был добряком, человеком немного не от мира сего и мог поверить во все, что угодно. Конечно, в команде это знали, иногда по-доброму прикалывались», – заявил Бокий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Хаген Эрик
Комментарии (28)
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Диктор
1472375881
Дыма без огня не бывает.
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REDWHITE_
1472376662
Смешно было бы, если сам взяткодатель согласился))))
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Врач Зенита
1472376878
как врач недоклуба, я видел, как этот процесс происходит.
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ufos73
1472377594
Эта шутка еще в уголовном кодексе описана, и "шутники" скорее признают взятку, чем "шутку"
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андрей андреев
1472377946
Бедные Зенитовцы просили у него деньги на ужин?Ты че несешь?Последний раз собирали на ужин перед матчем с Ростовом)))
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yorgenbarenz
1472378263
Бокий в стиле кремлёвских небожителей причесал.Врать надо уметь.
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yurdin
1472379308
Не люблю зенит,но считаю ничего невероятного тут нет, если всё так и было. Розыграш,что в этом плохого?Либо зануды,либо проблемы с чувством юмора у тех,кто тут начал кукарекать про "мошенничество" и пр.)
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yaran56
1472384144
Лапшу стараются вешать, даже признание желают превращать в шутку. А шутка тем и отличается,что затем признаются и объясняют о ее безобидности.
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BarStep
1472385612
Что вы обсуждаете? Игроки сбрасываются на подкуп судьи - идиотизм
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Evgenii1
1472391985
А где же бугагуй? Хотелось бы услышать ,что этот шут по этому поводу промямлит.
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