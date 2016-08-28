Бокий: «Зенит» подкупал судей? Думаю, Хагена развели»

Бывший спортивный директор «Зенита» Александр Бокий считает, что над бывшим игроком питерского клуба Эриком Хагеном в клубе подшутили, когда взяли у него деньги якобы для подкупа судей. Ранее футболист заявил, что сдавал деньги в «Зените», чтобы договориться с арбитрами о лояльном отношении к команде в одном из матчей национального первенства.

«Честно, я думаю, что это был прикол, развод. Парни могли пошутить и сказать: «Эрик, сдавай деньги, судей будем брать», а сами на это ужинали. Хаген был добряком, человеком немного не от мира сего и мог поверить во все, что угодно. Конечно, в команде это знали, иногда по-доброму прикалывались», – заявил Бокий.