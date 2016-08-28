МЛС. «Ди Си Юнайтед» забил шесть мячей в ворота «Чикаго»

В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. «Ди Си Юнайтед» на своем поле разгромил «Чикаго». В ворота гостей влетели шесть мячей, три из которых на счету Патрика Маллинса.

МЛС. Регулярный чемпионат

​Филадельфия – Спортинг – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Алберт, 67; 2:0 – Барнетта, 90+2

Удаления: Медранда (Спортинг), 59; Эспиноса (Спортинг), 87

Ди Си Юнайтед – Чикаго – 6:2 (3:2)

Голы: 1:0 – Акоста, 25; 1:1 – де Леув, 31; 2:1 – Маллинс, 40; 3:1 – Маллинс, 45+1; 3:2 – Кочиш, 45+2; 4:2 – Ньярко, 51; 5:2 – Маллинс, 74; 6:2 – Дэлеон, 89

Удаление: Тьям (Чикаго), 34

Торонто – Монреаль – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Пьятти, 73

Удаление: Маллес (Монреаль), 43

Коламбус – Сан-Хосе – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Финли, 32; 2:0 – Мерам, 84 (пенальти)

Хьюстон – Даллас – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Алекс, 19; 1:1 – Диас, 59 (пенальти), 1:2 – Барриос, 60; 1:3 – Барриос, 79

Лос-Анджелес Гэлакси – Ванкувер – 0:0