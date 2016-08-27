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    Гаджиев: «Если переход Селихова состоится, то он будет естественным»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный уход из команды вратаря Александра Селихова.

    «Мы бы хотели удержать Селихова. Но самых талантливых игроков забирают более именитые клубы. Это естественный процесс, протекающий во всем футбольном мире, не только в «Амкаре» или российской Премьер-лиге.

    Если переход Селихова состоится, он будет естественным. Конечно, для нас хорошо, что он пока в «Амкаре». Понимаем, что это одаренный игрок, что он может выступать за другие клубы, более именитые», – сказал Гаджиев.

    Источник: ФК «Зенит»

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    27.08.2016 21:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 августа 2016, 09:22

      И куда он "лыжи навострил"?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2281

      Бриг 28 августа 2016, 00:40

      Пока он ничего не показал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 27 августа 2016, 22:10

      В спартак ))))

      -3
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