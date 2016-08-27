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  • Грасия: «Если бы мы не забили на последних минутах, мы бы проиграли»

Грасия: «Если бы мы не забили на последних минутах, мы бы проиграли»

27 августа 2016, 15:40
8

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал результат матча 5-го тура Премьер-лиги против «Оренбурга» (1:1).

«Получилась такая игра, что, если бы мы не забили на последних минутах, мы бы проиграли. Я считаю, что мы начали хорошо матч, хорошо владели мячом, больше наносили ударов. Но пропустили гол в результате контратаки на последних минутах первого тайма. Главное оружие «Оренбурга» – стандартные положения, и они осуществляли подходы к нашим воротам именно за счет стандартов. И в обороне при стандартах мы сыграли сегодня хорошо. То, что счет стал не в нашу пользу, это было несправедливо. Всегда сложно играть, проигрывая в счете, но мы здорово боролись, поработали на поле, ребята действовали от сердца, были моменты, когда мы рисковали, но ребята здорово поборолись. Мы не очень довольны ничьей, но вся эта активность вылилась в гол. Конечно, нам хотелось добиться большего», – заявил Грасия.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Оренбург Грасия Хави
Комментарии (8)
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Шаен
1472301934
"если бы мы не забили на последних минутах, мы бы проиграли." Хаха!) Интересно сам до этого додумался или кто подсказал?))
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qweewqqweewq
1472302171
уже после этой фразы думаю руководству рубина стоит задуматься
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Максим2310
1472302866
Кэп очевидность
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Kurp
1472304044
Как он до этого додумался? Умная голова.
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yorgenbarenz
1472304105
Основательно излагает .Не скоро игроки преодолеют трудности перевода.
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nik55
1472304818
переводчики
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семечкин
1472306171
я же говорил, что толмача у них нет))))))))
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