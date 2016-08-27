Грасия: «Если бы мы не забили на последних минутах, мы бы проиграли»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал результат матча 5-го тура Премьер-лиги против «Оренбурга» (1:1).

«Получилась такая игра, что, если бы мы не забили на последних минутах, мы бы проиграли. Я считаю, что мы начали хорошо матч, хорошо владели мячом, больше наносили ударов. Но пропустили гол в результате контратаки на последних минутах первого тайма. Главное оружие «Оренбурга» – стандартные положения, и они осуществляли подходы к нашим воротам именно за счет стандартов. И в обороне при стандартах мы сыграли сегодня хорошо. То, что счет стал не в нашу пользу, это было несправедливо. Всегда сложно играть, проигрывая в счете, но мы здорово боролись, поработали на поле, ребята действовали от сердца, были моменты, когда мы рисковали, но ребята здорово поборолись. Мы не очень довольны ничьей, но вся эта активность вылилась в гол. Конечно, нам хотелось добиться большего», – заявил Грасия.