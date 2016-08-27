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    Грасия: «Если бы мы не забили на последних минутах, мы бы проиграли»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал результат матча 5-го тура Премьер-лиги против «Оренбурга» (1:1).

    «Получилась такая игра, что, если бы мы не забили на последних минутах, мы бы проиграли. Я считаю, что мы начали хорошо матч, хорошо владели мячом, больше наносили ударов. Но пропустили гол в результате контратаки на последних минутах первого тайма. Главное оружие «Оренбурга» – стандартные положения, и они осуществляли подходы к нашим воротам именно за счет стандартов. И в обороне при стандартах мы сыграли сегодня хорошо. То, что счет стал не в нашу пользу, это было несправедливо. Всегда сложно играть, проигрывая в счете, но мы здорово боролись, поработали на поле, ребята действовали от сердца, были моменты, когда мы рисковали, но ребята здорово поборолись. Мы не очень довольны ничьей, но вся эта активность вылилась в гол. Конечно, нам хотелось добиться большего», – заявил Грасия.

    Источник: ФК «Рубин»

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    27.08.2016 15:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +332

      семечкин 27 августа 2016, 16:56

      я же говорил, что толмача у них нет))))))))

      0
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      Рейтинг: +7993

      nik55 27 августа 2016, 16:33

      переводчики

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 августа 2016, 16:21

      Основательно излагает .Не скоро игроки преодолеют трудности перевода.

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 27 августа 2016, 16:20

      Как он до этого додумался? Умная голова.

      0
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      Рейтинг: +3412

      FRZZ 27 августа 2016, 16:13

      Пожалуй тут дело пахнет керосином...

      0
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      Рейтинг: +170

      Максим2310 27 августа 2016, 16:01

      Кэп очевидность

      0
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 27 августа 2016, 15:49

      уже после этой фразы думаю руководству рубина стоит задуматься

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      Рейтинг: +80

      Шаен 27 августа 2016, 15:45

      "если бы мы не забили на последних минутах, мы бы проиграли."
      Хаха!) Интересно сам до этого додумался или кто подсказал?))

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      Рейтинг: +67

      artem27066 > Шаен 27 августа 2016, 15:48

      Я знаю кто мог ему такое подсказать))

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