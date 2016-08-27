Вентура назвал состав сборной Италии на матчи с Францией и Израилем

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура огласил заявку на ближайшие матчи команды. 1 сентября итальянцы проведут товарищеский матч против Франции, а 5 сентября стартуют в отборе ЧМ-2018 поединком против Израиля.

Вратари: Буффон («Ювентус»), Доннарумма («Милан»), Маркетти («Лацио»).

Защитники: Антонелли, Де Шильо, Романьоли (все – «Милан»), Астори («Фиорентина»), Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Ругани (все – «Ювентус), Огбонна («Вест Хэм», Англия).

Полузащитники: Бернардески («Фиорентина»), Бонавентура, Монтоливо (оба – «Милан»), Кандрева («Интер»), Де Росси, Флоренци (оба – «Рома»), Пароло («Лацио»), Верратти («ПСЖ», Франция).

Нападающие: Белотти («Торино»), Эдер («Интер»), Габбьядини («Наполи»), Иммобиле («Лацио»), Паволетти («Дженоа»), Пелле («Шаньдун Лунэн», Китай).